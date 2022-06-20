戶外觀賽台票價500元起，VIP室內票零死角800元起享百事可樂、爆米花無限暢飲吃到飽。（麗寶樂園提供）

STS超級房車全國系列賽，將於6／24(五)至6／26(日)在台中麗寶國際賽車場舉辦今年度第二站比賽，觀賽亮點更添增福特FOCUS原廠統規賽以及TOYOTA GR YARIS計時挑戰賽兩個組別；麗寶樂園指出，看台區觀賽門票即日起限量販售，只要500元就能欣賞超高規格、眾星雲集的精彩賽事，呈現給車迷國際等級高規格的台灣賽事。

麗寶樂園表示，麗寶國際賽車場賽道，屬於FIA國際汽車聯盟Grade 2規範，和亞洲幾個著名的賽道如日本雙環茂木賽道相同規格。身歷其境體驗國際級賽事及專業的賽道規格，不須出國！麗寶國際賽車場就能一賭用速度挑戰極限且刺激又血脈賁張的精彩賽事。

麗寶樂園說，賽事將在本週五、六、日正式展開，各車隊車手們把握最後練習時間，所屬《SPEED VERSE RACING 賽車學院》的知名藝人姚元浩、春風及有飄移魔術師之稱的戴曉祥更幾乎每週都下賽道練習，期許這一戰再創佳績！上一站與冠軍擦身而過的車手陳漢承、林沅滸等人第二站一樣是被重點關注的奪冠熱門選手，本次也將重裝上陣，挑戰冠軍獎座。

本站STS超級房車全國系列賽繼上一場次TCR Taiwan、TURBO、S2000、N2000、TTCC、NTCC五個組別外，主辦單位這一站更延續去年麗寶賽道嘉年華的模式，納入福特FOCUS原廠統規賽以及TOYOTA GR YARIS計時挑戰賽兩個組別，讓懷有賽車夢的素人車手有機會踏上國際級賽道，也讓賽車這項運動能更平易近人。

麗寶樂園強調，賽事期間民眾可購買觀賽票一起進場感受在風馳電掣、極速奔馳呼嘯而過的賽車體驗。戶外觀賽看台票價500元起再贈送璞韻茶、龍門拍照及兒教館碰碰車體驗，適合血液裡流著賽車的 DNA的民眾及賽車迷想要來場近距離的沉浸式賽車體驗。