警方循線將詹嫌等13人逮捕送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名16歲少年母親發現，小孩生活作息異常，經常逃家逃學，有時回來還滿身是傷，並經常在他床鋪底下發現數萬元現鈔，懷疑兒子可能加入不法集團，遂向北市少年警察隊報案求助。

警方經採取「大義救親」偵查策略，派員偕同家長積極對少年親情喊話、循循善誘，查出少年加入詐騙車手集團，以詹姓男子為首的詐欺集團，涉嫌招募、教唆、利用未成年人從事詐欺車手行為，即與市刑大、松山、內湖分局及新北市蘆洲分局等單位組成專案小組，報請台北地檢署檢察官徐名駒指揮偵辦，經多日跟監、埋伏及蒐證，同步執行搜索、拘提行動，將詹嫌等13人逮捕到案，其中10人為未成年車手。

警方調查，詹嫌自稱是竹聯幫明仁會三重組組長，吸收少年充當車手，期間因懷疑旗下車手私吞贓款，更率眾以押人拘禁、恐嚇、凌虐毆打等暴力手段，逼迫償還款項，氣焰囂張、惡行重大。全案訊後，依組織、恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。

少年隊隊長郭建成表示，今年「暑期保護青少年-青春專案」將於7月1日開跑，為期2個月，工作重點為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「預防犯罪宣導」等三項，局長楊源明非常重視少年自我健全成長，已要求少年隊及各分局應落實規劃、執行各項保護少年措施，絕不容許不法份子利用青少年作為犯罪工具。