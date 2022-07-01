無黨籍人權律師童文薰（中）1日舉行「71 起義，一起起義」參選台北市長記者會，並且拿出「無限可能大聯盟」商標批蔣萬安的競選LOGO無新意。（陳薏云攝）

年底台北市長選舉備受矚目，無黨籍人權律師童文薰今日宣布參與戰局，舉行「71 起義，一起起義」參選台北市長記者會，並提出7大政見，企圖打破北市三腳督局面，童文薰先酸蔣萬安、黃珊珊都是律師，卻完全變了樣，再提蔣萬安競選LOGO抄襲問題，炮火猛烈。

童文薰在記者會強調，「自己無黨無派」，很多法律人都變樣了，蔣萬安、黃珊珊以律師經歷自居，但法律人應該是永遠的「黨外」，因此決定站出來改變政黨惡鬥，並發表7大政見，其中特別強調「拆除海霸王，還我二號公園」，認為蔡英文家族的海霸王土地爭議應該要解決，還給台北市民土地正義。

童依序宣布其他政見如「結合花博與松機，建立國際村與經濟特區」、「 實現居住正義，盤點閒置土地，興建完整機能宅」、「實施雙語教育」、「 讓台北市成為國際美食之都」、「安置台北車站遊民、拆除舊陸橋、新建電扶梯陸橋」、「大量任用女性作為機關首長」等，並以WETW元宇宙創建人身份，將透過元宇宙舉辦各大遊行及競選活動。

童文薰也搭上蔣萬安競選LOGO抄襲風波，表示2018年成立的「無限可能大聯盟」，早以無限符號註冊商標，而蔣昨日公布的LOGO，明顯沒有經過查證商標重複性，才會涉入抄襲風波，蔣萬安應跟「無限可能大聯盟」的律師團隊說明清楚。

童文薰為台大法律系畢業，美國麥可喬治法學院碩士，台灣與美國紐約州律師，曾為萬國律師事務所律師。據了解，她長期關注對中國摘取法輪功學員及良心犯器官等各項人權議題，主持網路政論節目《童溫層》，針對蔡英文學位事件，著有套書《蔡英文論文門》。