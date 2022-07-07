遭謝龍介指控涉重大貪瀆案 黃偉哲喊冤這樣說

國民黨台南市長參選人謝龍介今天召開記者會，聲稱掌握台南市長黃偉哲與廠商之間不法勾當證據，黃偉哲繼上月24日後，二度公開回擊謝「莫名其妙」，強調他個人坦蕩蕩，對於不符事實指控抹黑除深感遺憾，也將針對做出不符事實指控的人提出法律訴訟，「該提吿就提告」，被指涉的律師事務所也發出聲明表示，謝龍介再6月24日出示的匯款單經變造及遮掩匯款人親筆簽名，經律師寄發存證信函後仍拒不查證，下午將前往地檢署提告。

遭謝龍介只攝的宏宇法律事務所正式聲明回應如下：

1、 就謝龍介議員於111年6月24日透過召開記者會、於臉書上公開發表有關本所收受私人靈骨塔業者法律顧問費用，甚至張貼經變造、刻意遮掩啟承建設股份有限公司匯款單上匯款人曾人傑董事長之親筆簽名乙事，本所同日已立即透過網路媒體提出公開聲明以及曾人傑董事長澄清啟承公司與本所間並無任何糾紛或齟齬且親自簽名之聲明書（附件一）予以駁斥。本所亦已寄發存證信函（附件二）予謝議員，敦請謝議員於函到三日內前來本所查證、翻閱有關事證，莫再以錯誤訊息誤導社會大眾。

謝龍介指控黃偉哲索賄，律師表示謝龍介涉變造證據又拒查證 ，律師事務所發聲明表示下午正式提告。(宏宇律師事務所提供)

謝龍介指控黃偉哲索賄，律師表示謝龍介涉變造證據又拒查證 ，律師事務所發聲明表示下午正式提告。(宏宇律師事務所提供)

2、 然而，謝議員於收受存證信函後竟仍拒不查證，今日竟利用啟承建設股份有限公司同仁，惡意散佈不實訊息並侵害本所及啟承公司之聲譽，最後甚至揚言向啟承公司同仁提告，實已嚴重損害啟承建設股份有限公司之權益，本所深感遺憾。

3、 謝龍介議員屢次散佈不實言論，且經通知仍拒不查證，顯為惡意損害本所聲譽。為維護合法權益，本所只得採取法律手段並已將今日正式向司法機關提起訴訟，以正視聽，特此聲明。