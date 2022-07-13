民進黨新北市長參選人林佳龍12日出席在新北市首場公開活動，口誤把新北市說成「台北市」，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，林佳龍先生的心情剛轉換過來「我們要給他多一點時間準備」，被認為酸度頗高。

林佳龍12日出席新北市黨部主委與執評委交接典禮，致詞時口誤說「『台北市』需要的是一個能夠有跨域治理，能夠從首都圈聯合治理，來承擔下一棒新北市長的重任。」

侯友宜被問到此事表示，林佳龍先生的心情剛轉換過來，要給他多一點時間準備。

對於林佳龍質疑「三環『三』線」只有一條線，侯友宜則回擊「三環『六』線」逐漸實現中，他會全力以赴，安坑輕軌今年將順利完工，其他軌道建設也不斷往前走，會全力跟所有工作夥伴把軌道建設戮力完成。

林佳龍另質疑新北幸福感與光榮感六都排名第四，侯友宜也說，新北市在中央各項評核，都是名列前茅，這幾年新北市每項建設都在大幅進步，「相信民眾眼睛是雪亮的」，一起努力往前拚。

但對於民調大幅領先林佳龍，侯說，他現在最重要還是把自己工作好，把握現在每一天，珍惜應盡責任，全力能讓這段時間的工作與市政不停歇。

對於提名工作，侯友宜表示，現在仍以市政推動為主軸，選舉都是一時，黨中央如何規定，他會全力配合，至於綠營提出的做好做滿疑問，侯強調，他當市長每一天，會把握當下，全力以赴。

另外競選辦公室規畫與何時請假，侯再次強調，現階段還是市長角色，最重要要把市政、防疫很多工作還沒做到好的，要全力做好，是他現在最重要的工作方向。