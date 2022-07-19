新北市長侯友宜與國民黨議員參選人一同拍攝定裝照，連外縣市的議員參選人都到場支持，圖中為台北市議員參選人耿葳。（曹嘉豪提供／李奇叡新北傳真）

新北市長侯友宜與國民黨議員參選人一同拍攝定裝照，今（19）日為第二梯次，值得注意的是，現場除了新北市的議員參選人，連外縣市的議員參選人都到場支持，據了解，他們都和侯友宜有所淵源，趁著今天黨部開放參與，千里迢迢來到現場和侯一同拍攝定裝照。

今天侯友宜與新北第7至13選區（永和、土樹三鶯、新店、瑞芳、汐止、平原、山原）的國民黨議員參選人，一同拍攝宣傳照，現場除了這7個選區的參選人，台北市議員參選人耿葳、彰化縣議員參選人曹嘉豪、南投縣議員參選人游顥以及屏東縣議員參選人黃明賢等人也都抵達拍攝現場，和侯一同拍攝。

耿葳表示，自己和侯有私交，是因為警界的連結，今天特別前來黨部，和侯一同合照。

游顥透露，黨部今天有開放外縣市議員參選人一同參與，他認為侯友宜有鐵漢形象、當所當為的勇氣，年輕一代希望能學習實事求是的精神，也盼透過母雞帶小雞，來跨縣市連結擴大服務、擴大自己能量。

曹嘉豪則說，彰化和新北過往就多次合作，多次因緣際會下建立起連結，今天有機會，就來到這裡一起合照。