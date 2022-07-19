民進黨新北市長參選人林佳龍今(19)日與桃園市長鄭文燦前往新北市八里區的台北港，參加台灣風電產業發協會成立大會，兩人也在會中針對風電發展、海空物流等議題進行意見交流；林佳龍在致詞時，也提及自己在交通部長任內完成台北港聯外交通的改善，並全力推動風能政策，並提出綠能產業發展的兩大策略。
林佳龍表示，台灣是亞太風力發電的重鎮，在蔡英文總統推動台灣淨零轉型與5＋2綠能科技產業等政策下，風電都扮演關鍵角色，由於風電產業關聯效果大，因此國際招商引資，技術移轉，產業自主化發展很重要，才能讓風電得以永續運營，降低發電成本，並增強供電韌性。
他說，因此風電產業自主化，不只是帶給台灣新的產業經濟發展動能，更要維持供電安全與推動零碳轉型，因此今天協會的成立，對於台灣未來的國家發展，至關重要。
針對未來綠能產業政策，林佳龍也提出兩大策略，分別為部署風電運維基地、扶持跨能源類別的全方位綠能系統整合SI業者。
他指出，離岸風力發電的設備儲存、組裝及裝卸，也會以台北港為主，因此未來事關風電案場維運保養所需要的專業倉儲物流設施，也會成為新北市未來的潛力產業，必須要超前部署，儘早規劃。
至於台電固然仍然扮演著重要的調度責任，但民間的力量更值得期待與賦能，而發電業者的供電韌性，仍需要有系統服務業者，透過智慧科技的手段，進行巡檢，預防保養，配合調度與儲能等，這樣全方位綠能系統整合的SI業者，也會是未來優先策略性扶持的產業對象。
林佳龍也提到，在過去擔任交通部長任內，能落實淡水大橋的發包與動工，預計2024年9月完工，而台64、61甲線交會口交通系統改善工程，也可望在2024年底完工，未來可解決進出港區人流物流塞車之苦。
他指出，台64、61甲線交會口交通系統的結合，台北港旁邊交通的改善，未來整個海空客貨運，包括台北港跟桃園國際機場，都必須要發展成智慧物流的一個園區，在「新北大翻新、產業大振興」裡面，要善用台北港這個策略性的角色，特別是風電營運的基地，還有全方位綠能系統整合這樣一個產業，是可以帶來龐大的就業機會跟商機。
桃園市長鄭文燦也表示，台北港跟桃園國際機場是一個雙港效應，會帶動新北跟桃園的物流業、電子產業、綠能產業，而台北港也有相當的腹地是在桃園，而桃園物流業大概有1800家，海空之間經常聯營，所以林佳龍在當交通部長時有提出智慧雙港這個構想，也是自己非常主張的，這也是將來北桃合作的議題。
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