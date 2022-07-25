民進黨新北市長參選人林佳龍透露，他在交通部長任內為了在林口交流道增設南出北入匝道，曾向林口竹林山觀音寺的觀音媽祈求，結果順利找到路、找到地方、找到經費，林佳龍因此在昨（24）日前往還願，說「能讓眾人受益的事，最終得到庇佑，皆是好事」

林佳龍昨日在臉書表示，他擔任交通部長時，曾向林口竹林山觀音寺的觀音媽祈求能夠順利「找到路」，結果順利找到路、找到地、找到經費，最終讓地方期待許久的林口交流道增設南出北入匝道順利完成，現在也能順利推動，他因此回到觀音寺還願，並祈求觀音媽持續保佑工期順利完成。

林佳龍指出，再次來到觀音寺，見到許多虔誠的香客持香祈願拜拜，也遇到了許多老朋友，雖然他已換了一個身分，但他直言過去造橋鋪路完全不是為了選舉，也從未想過有一天會以「新北市長參選人」的身分談林口交流道。

林佳龍說，能讓眾人受益的事，最終得到庇佑，皆是好事，「今天向觀音媽還願，也向祂許願，持續護持台灣河山。」