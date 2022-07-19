僧醫會與淨土院財團法人佛教僧伽醫護基金會與淨土院今（19）日舉辦「2022悲心眾生慈祐世界水陸空大齋勝會祈福活動」，除了將法會贊普物資捐贈「新北市好日子愛心大平台」，也捐贈200萬元照顧新北市弱勢家庭，也捐出1萬8800個防護面罩給新北市衛生局，增強市府防疫量能。

祈福活動今下午於板樹體育館舉行，由新北市府秘書長林祐賢代表受贈，並頒贈感謝牌。他表示，僧醫會除了長年照顧有經濟困難或需要生活協助的僧伽，疫情間也以行動支持防疫，捐贈防疫物資。

民政局長柯慶忠表示，僧醫會1998年成立跨寺院全國性僧伽醫護組織，為僧團提供醫療服務，自疫情爆發至今，也持續捐贈防疫物資到全國各醫療院所，截至目前共累積捐贈逾新台幣2000萬元。

僧醫會董事長慧明法師說，有感於疫情未止，國際戰爭頻繁，故與淨土院一同辦理祈福活動，迎請法師恭誦大乘經典、佛咒為新北市民祈福，祈願生者離苦得樂，身心安康，並藉瑜伽燄口法會施食眾生，超拔眾生。

淨土院創辦人自誠法師則說，為了傳遞愛與溫暖，法會結束後除贊普物資200箱捐贈給「新北市好日子愛心大平台」，也另外捐贈200萬元，希望這份社會大愛能幫助更多新北弱勢家庭，諸佛持續庇佑大家。