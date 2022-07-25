民進黨新北市長參選人林佳龍，今（22）日上午前往台北市拍攝定裝照，原定在拍攝前接受媒體聯訪，但最後卻突然「放鳥」，由競選團隊發言人李坤城代表受訪，而林佳龍臨時不受訪的理由竟是「妝化到一半」，讓在場媒體傻眼，國民黨議員葉元之則是批評，由此可見林佳龍傲慢、不尊重人的性格。

林佳龍競選團隊昨日在媒體群組發布採訪通知，表示今天上午10時，林佳龍將前往台北市拍攝定裝照，並於拍攝前進行聯訪，因此大批媒體早在10點以前就到達採訪通知所告知的地點等候，沒想到在接近原定受訪時間時，團隊幕僚卻突然告知在場媒體林佳龍無法受訪，最後所有訪問由發言人李坤城代答，而林佳龍臨時取消受訪的原因居然是因為「妝化到一半」不便受訪。

對此，國民黨議員葉元之批評，從這件事就看得出來，林佳龍的競選團隊是「雜牌軍」、「草包團隊」，他認為在發出採通說要受訪時，就應該要先畫好妝，現在出這個紕漏，就可以看得出這個團隊很草包。

另外，葉元之也說，從這點就可以看得出來林佳龍本身也沒有很重視參選這件事，批評他是「選假的」，只是來過過水，混完這4個月就要入閣，一點也不重視這場選戰。

最後葉元之表示，除了前面說的之外，更可以看出林佳龍流露出傲慢、不尊重人的性格，這點從他擔任交通部長，面對國道塞車時，嗆民眾要當個聰明的用路人這件事，以及他批評侯友宜時，說警察只會走走看看、抓壞人，不會解決事情，對於警察這個職業歧視的心態，所以像他這種自以為精英的個性，不會尊重人，所以不會尊重媒體也不意外。