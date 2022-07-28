台北市議員潘懷宗遭解職，助理出面轉達聲明。（楊亞璇攝）

涉貪遭解職！ 潘懷宗發聲明：未將助理費挪作個人私用

新黨台北市議員潘懷宗利用人頭詐領公費助理補助款333萬多元，違反《貪汙治罪條例》，遭判刑2年、緩刑5年，褫奪公權5年。北市議會今收到公文，解職即刻生效。潘懷宗在辦公室不願出面受訪，透過助理發表聲明，潘強調自己並未將助理費挪作個人私用，因身體因素本就無意再參選，為避免訴訟冗長，所以也放棄上訴。

大批媒體守候28日下午潘懷宗辦公室，但潘懷宗並未出面，僅透過助理轉達聲明。助理表示，等議會通知後會辦公室清空，大家相處這麼久將同進退，相信潘懷宗的清白，也相信他的為人，由於因為訴訟時間冗長，潘的身體也不好，因此潘決定放棄上訴。

潘懷宗在聲明中強調，他並未將助理費挪作個人私用，褫奪公權雖然讓他無法參選，但因為個人身體因素本來就無意再繼續參選，專心養病，另為避免訴訟冗長，他放棄上訴。

潘懷宗聲明全文如下：

助理費案件一審宣判，我並未將助理費挪作個人私用，褫奪公權雖然讓我無法參選，但因為個人身體因素本來就無意再繼續參選，專心養病。另為避免訴訟冗長，所以也放棄上訴，這幾天辦公室和服務處也陸續打包整理當中，謝謝大家的關心，祝大家一切順利，身體健康。