新黨台北市議員潘懷宗詐領助理費333萬元，遭判刑2年刑期、緩刑5年，褫奪公權5年。北市議會證實，行政院的解職公文28日正式抵達議會，潘懷宗立即解職，將由上屆第一選區（士林、北投）的「落選頭」民進黨的陳賢蔚遞補該區議員，將由中選會公告。

議會秘書長洪樹林指出，行政院依照發布公文給議會，指出潘懷宗的解職日將溯及至7月20日判決確定日，潘懷宗即刻解職，按照《選罷法》可以遞補，將由陳賢蔚遞補，將待中選會公告。

陳賢蔚受訪表示，目前沒有接到相關單位通知。每一席議員都對民進黨非常重要，假設最後幾個月有機會遞補，都是為選民做服務，他在地方服務16年，當然責無旁貸為選民爭取更好的建設。

陳賢蔚說，距離下一屆選舉非常近，目前市長類似看守市長，他會把握接下來的時間，提出對地方更好的願景跟規畫，跟民進黨台北市長參選人陳時中一起努力讓台北市更好。