台北市長柯文哲任期進入尾聲，議員簡舒培質疑，台北音樂圖書中心歷經4度流標，近期更傳出招標瑕疵，市府竟未告知廠商總工程費為71億，擺明給廠商空白授權，若金額超過誰來埋單，她憂心音圖恐成爛尾樓，要下任市長替柯善後。對此，北市水利處強調，廠商可依設計需求評估經費，但會在核定預算範圍內。

音圖中心原定2021年8月決標、2027年3月開幕，總工程預算經議會核定為71億元，分別為設計費2億、工程費69億，後續卻因4度流標，柯文哲去年底拍板將本案拆成設計標和工程標，並授權給水利處發包。

簡舒培指出，今年3月初市府舉行委託設計工程招商說明會、5月公告上網標案、7月開資格標，共6家廠商符合資格，豈料市府在招商說明會時卻避談工程費上限，未透露總金額不得超過69億，即使得標廠商前來詢問也沒人說明，卻規畫7月27日開評選會議，並預訂1周內決標。

她質疑，若廠商最後提出的工程費超過議會核定的71億，未來是誰要埋單，是否又要留給下任市長善後，她痛批市府此舉形同提供「空白授權」，只顧政績不顧招標程序正義，顯然違反財政紀律，憂心未來音圖中心恐變爛尾樓，要求主計處盯緊招標瑕疵，若預算超過上限不得決標。

對此，水利處總工程司張凱堯說，本次招標僅規範詳細需求，沒有闡明金額，但廠商可透過設計需求書評估工所需經費，若建築師團隊進行實質設計後，最終工程金額過高、超出議會核定數字，未來將與委辦單位文化局、教育局討論是否降低使用需求，或和議會爭取預算調整。

北市主計處長鄭瑞成則強調，音圖中心總工程費是經議會核定，最後也要通過議會審議才能決標，若廠商設計評估總工程費超過上限，案子將不能決標。