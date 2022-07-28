華南金(2880)推動土城工業區廠房都市更新，讓土城區沛陂段都更案的老舊廠房轉身為符合現代工業需求的嶄新大樓，並獲新北市政府肯定，成為「新北市工業區都市更新示範基地」。華南金為積極推動都更危老重建，由華南銀行與華南金資產管理公司共組「都更危老華南隊」，提供地主從規劃設計、融資信託、興建售服之一條龍服務。

華南銀行總經理黃俊智表示，本案不僅是國內所有金控公司旗下資產管理公司第一件完成的自辦都市更新案，也是首宗經濟部工業局編定工業區的都市更新案，對推動工業區都市更新具有重要意義。為落實ESG永續概念，設計規格係以銀級綠建築為基底，並升級朝向申請黃金級綠建築標章努力；其中一棟為華銀資訊大樓，結構體設計達耐震七級，加上高規格隔震設計，已取得耐震標章認證。

該工程基地位於土城區民權街、大同街交會處，土地面積約2200坪，由華南金資產管理公司提出都更申請，興建兩棟新式工業廠房大樓。設計考量整體都市景觀，退縮建築設置寬敞人行步道，留設超過800坪開放空間，提供園區休憩及活動等多功能廣場；同時大樓採綠建築設計，規劃移植原基地老樹及其他原生樹種等，形成環保生態棲地。整體設計融入永續發展概念成為在地指標性建物，形塑出捷運頂埔站進入土城工業區的重要入口意向，亦對周邊廠房展現重要的示範作用。

華南金資產管理公司兩年內已簽下兩件危老重建案，分別是位於台北市萬華區華江段、新北市新店區中央段兩筆土地，其中華江段預售超過9成，並於今年6月動工，顯現都更危老華南隊高效率。