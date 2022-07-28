台中市市長盧秀燕昨日（27）中午11時才表示，因腿傷復發須向市民請假回診，不料當晚7時就刊出一張，手術後虛弱躺在床上、手上多處插著注射管的照片。盧表示，手術進行3個多小時，醫生已幫她把腿部髖關節的血塊清出，對於隔日得缺席議會質詢萬般歉意，會努力加速復原為市民打拚。此消息一出，8萬人迅速湧入盧臉書表達關切，大批網友對其傷勢相當驚訝，不少人更因心疼與感動而飆淚。

盧秀燕昨日晚間7時35分在臉書發文表示，剛進行了一個手術，醫生把她腿部髖關節的血塊清出，手術時間有點長，下午近3點開始到晚間6點多。目前她狀況都還好，只是有點累，術後她會努力加速復原。

盧秀燕指出，由於須留院觀察，故她要向市民請假，真的不好意思，她看到大家的留言真想立刻起身，回到市府繼續為市民打拚。隔日的議會質詢她也不得不請假；過去開刀完的復原期間，她也曾杵著拐杖都要走進去，但這次身體狀況的確不允許，感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容，她也會要求自己趕快好起來。

此文發出後一日內即湧入約8萬人按下讚、愛心、加油等表情表示關切，留言也達破萬則，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「想不到媽媽市長傷勢竟然這麼嚴重！所以之前都在苦撐？看到這畫面我真的哭了」、「很多政客都會說自己身體怎樣怎樣討拍，跟盧市長簡直天壤之別」、「您之前都沒特別說自己的傷勢，看到您這樣我們全家都眼眶濕了」、「祝市長早日康復，對您的付出，我們都很感動！」「您是大家的媽媽市長，您要好好加油，我們等您回來」。