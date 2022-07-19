民進黨日前推出林佳龍镜選新北市長後，競選團隊也馬不停蹄的迅速形成，除了民進黨祕書長林錫耀擔任競選總部主委，立委吳秉叡擔任總幹事外，林佳龍今(19)日也透露了更多團隊成員，包括也邀請了基隆市長林右昌以及桃園市長鄭文燦擔任新北、桃園以及基隆的選區總督導。

今日林佳龍前往新北市八里區的台北港參加台灣風電產業發展協會成立大會時透露，除了民進黨祕書長林錫耀擔任競選總部主委，立委吳秉叡擔任總幹事外，也請民進黨新北市黨部主委何博文擔任執行總幹事，另外也會針對新北市12個立委選區，各自成立共12個競選總部，而每個總部的戰地指揮官，則委以當地立委或是曾當過相當職務的人擔任。

林佳龍說，在政策方面，則是邀請立委羅致政擔任副主委兼召集人，組織群方面，則由立委張宏陸立委來擔任召集人，再加上發言群，可說是黨內的黨內的菁英盡出；另外也請桃園市長鄭文燦擔任桃園、新北南半邊選區的總督導，而基隆市長林右昌則是基隆、新北市北半邊的總督導。

林佳龍強調，這一次新北市的選舉，可以說是選區最大、時間最短的一場競賽，因此要組成最強的競選團隊，並結合中央、地方的所有力量，來打一場最漂亮的勝仗。

至於外界一度傳出將邀請蘇貞昌擔任榮譽主委的傳聞，林佳龍也表示，行政院長蘇貞昌必須要負責全國性的政務，因此它也沒有成為任何縣市競選的職務，但自己在選對會的時候，就有多次向老縣長、曾參選新北市長的蘇院長請益。