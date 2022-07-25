品牌廠技嘉科技（2376）旗下電競品牌AORUS今年首度找來品牌代言人，由同時也是電競玩家的人氣歌手婁峻碩擔任。在適逢暑假期間，AORUS大舉搶攻年輕人市場，於7月29～31日在台北三創生活園區舉辦「AORUS秘競探險」活動，除端出AORUS全系列頂級電競產品體驗及優惠外，品牌代言人婁峻碩也將以「AORUS秘競裝備店」一日店長身分現身。

技嘉並針對今年AORUS旗艦電競筆電機款，限時推出「AORUS 17 XE4婁峻碩聯名款」電競筆電，即起至7月29日於原價屋網站上開放預購，限量10台。婁峻碩也將於7月30日現身AORUS秘競探險活動現場，親自將聯名款筆電交到購買者手上。此外，知名實況主女神-小熊、赤鬼伯伯、Zoe肉乙、妲妲等，也將接續於活動期間到現場與玩家闖關解鎖專屬玩家的XTREME聖物。

「AORUS秘競探險」號召玩家發揮「Team up. Fight on.」精神，現場將設置四個關卡，只要完成試煉關卡挑戰即可獲得AORUS競爆爆米花，參與活動達指定人次就能解鎖大獎，超過8,000人次抽AORUS FV43U電競螢幕1台，超過1萬人次加碼再抽AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G顯示卡1張，越多人參加就能解鎖更多獎項。

技嘉亦同時祭出電競商品下殺優惠，「AORUS秘競裝備店」將於30、31日推出包含AORUS FI27Q-X電競螢幕狂降近1萬元、AORUS M3滑鼠近五折，以及GIGABYTE A5 K1電競筆電、多款主機板、顯示卡等週邊商品皆有折扣近3,000元等優惠，下殺商品數量有限售完為止。