葡萄王（1707）拓展多元通路，25日宣布，已於台中開設「健康活力館」，並邀請藝人謝祖武擔任一日特派列車長，與民眾歡樂互動並進行新店導覽。
準後疫時代社會對保健觀念與產品需求的提升，葡萄王於台中人潮與交通樞紐的台中火車站（C3櫃位）開設健康活力館台中店。
葡萄王是在2017年在平鎮總公司旁成立「葡萄王觀光工廠」，為延續企業理念將健康傳遞至台中，進而成立全台第二間的品牌獨立自營店。台中館販售葡萄王一系列商品，例如：菇菌類、益生菌產品及康貝特……等。藉由獨立品牌實體店的經營，提供試吃與專業產品介紹的深度服務，讓葡萄王品牌意象能更植入人心。
董事長曾盛麟表示，健康活力館進駐台中，在企業營運上，不僅代表葡萄王在通路創新與多元拓展的推進，同時也展現葡萄王深耕在地與提升品牌經營的嘗試及努力。未來期許健康活力館能成為葡萄王在中台灣的動能引擎，透過精質服務連結民眾在健康保健上的需求，落實葡萄王「健康專家 照顧全家」的企業理念。
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