「想要挑戰高薪工作，重要的不是你大學念什麼科系，而是取決於接下來要做什麼工作！」目前在永慶房屋擔任房仲經紀人的陳元溥，回想起大學的實習經驗，直言車輛工程畢業後，不是進入車廠當維修師就是接待職員，不只未來升遷機會有限，薪水天花板也難以突破，為了早日償還學貸並存下人生第一桶金，元溥選擇投入房屋仲介工作，短短2年資歷就突破百萬年薪，讓他十分慶幸「做了對的選擇！」

趁年輕衝事業、拚高薪 永慶保證新人每月領5萬

談及先前的工作經歷，陳元溥表示，大學畢業時很清楚自己的工作目標就是高薪，因此第一份工作直接到澳洲打工、從事餐飲服務，雖然能領到比台灣一般上班族更高的薪水，但無法累積工作經歷，也難以培養專業技能，回台才後發現，比起同年畢業的同學，自己早已落後一大截職場歷練。因此元溥重新思考職涯走向，知道想拚高薪就要當業務！下定決心跨行轉戰成交總價最高的房產仲介，要趁年輕全力衝事業。

「因為我喜歡與人互動，有變化、有彈性的業務工作最適合，而我的目標又是高薪，思來想去房仲經紀人都是最佳選擇！」陳元溥說，當年回到台灣雖然已確定投入房仲工作，經比較各大品牌的福利條件後，永慶房屋給新人的保障最優！提供前9個月每月5萬收入保證，讓對房市行情與房產銷售都不懂的他，能安心學習。元溥分享，「一開始會怕怕的，擔心會不會業績沒達標薪水被東扣西扣，所以問了也在永慶任職的朋友才知道，真的有5萬！而且公司都不怕你沒業績了，你還怕什麼？」

陳元溥的個性活潑、勇於接受挑戰，高薪與工作彈性的房仲經紀人，成為他的最佳選擇！圖/永慶房屋提供

成功交屋不只替自己加薪 也讓家的溫暖延續

新人期的5萬月收保障，免綁約、免賠款，如同一劑強心針，除了讓陳元溥能大膽投入全新領域，也是元溥能專心進修房市知識的最大功臣。說到新人時期的表現時，元溥認為，自己也曾陷入一段低潮期，因為前半年都沒有順利成交，使他當時真的很沮喪。還好元溥的店長與學長姊都會主動鼓勵他，並持續校準他在物件行銷的方式，跟著他一起傾聽客人的需求，再提供專業的建議，終於在他入職的第7個月迎來第一筆成交，讓元溥鬆了一口氣，「直到拿下第一筆成交時，我才知道，原來我先前的努力與學習並沒有白費，只要我準備好了，就能滿足客戶的需求，在永慶當業務，成交並沒有那麼難！」

隨著努力開花結果，陳元溥也在永慶收穫滿滿的成就感，元溥分享，「對我來說，房屋仲介不只是為房產找到新主人，而是幫家的意義傳承下去，當我替前屋主找到會好好對待房子的買家時，那種感動真的很難言喻！」元溥表示，在他最近服務的客人中，有一位老婦人將搬去子女的新住處，因而想要賣掉名下房產，由於屋齡較長且坪數大，委託其他房仲遲遲沒有下落，元溥得知後主動上門拜訪，透過永慶房屋近300家門市的聯合銷售網，不到2個星期就為這間公寓找到新買家，由一對父母帶著4個子女買下，讓家的溫暖與笑聲能延續，也讓元溥收穫滿滿的成就感。

永慶重視團隊合作文化，學長姊都會主動指導新人房市知識與溝通技巧，讓陳元溥(後排左一)跨行轉職房仲經紀人也能快速上手。圖/永慶房屋提供

師徒制培訓不用怕 鼓勵轉職爭取百萬高薪

今年29歲的陳元溥，早在入職的第2年就爭取到百萬年薪，因出色的業績表現，還在去年領到永慶房屋額外加碼的30萬幸福成家基金。除此之外，喜歡利用休假與朋友登山的元溥分享，登山不只能訓練與維持自己在跑業務時的好體力及好精神，登頂那一刻也能釋放累積的生活壓力，接下來，他不只要努力在事業上維持百萬戰將的好成績，元溥也計畫在31歲時買下第一間房送給自己當生日禮物，達成人生的新里程碑。

爭取高薪的同時也要注意身心的健康，陳元溥強調，永慶房屋的經紀人可預排當月的行程，來安排每月的上下班時間，所以他非常鼓勵和他一樣、想挑戰高薪的社會新鮮人與轉職者跨產業來工作，「永慶擁有業內唯一業務新人前9九個月每月5萬保障，以及彈性工作8小時制度，不綁約、不扣薪、不爆肝，不需相關科系、不用相關經歷，這樣的福利沒來做看看，真的會對不起自己！」不僅如此，「新人在職場最怕什麼？就是沒人帶嘛！」元溥表示，永慶不光是前期有9個月5萬的保障月收入，協助新人度過轉職適應期，還有一對一師徒制，讓每個新人都有專屬學長姐督導，完全不用怕，想挑戰破百萬年薪來永慶就對了！