國民黨台南市長參選人謝龍介（左四）經常站在廟口演講，他的支持者最近擔憂人身安全。（程炳璋攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介（白襯衫下車者）有一連串的拜廟與廟口演講，受安倍效應影響，最近警力提高戒備。（程炳璋攝）

日本前首相安倍晉三8日遭暗殺槍擊身亡，台南市還有網友網路留言要槍斃蔡英文總統引起關注。國民黨台南市長參選人謝龍介9日廟口演講時，身邊悄悄多了隨扈，警力也加強戒備。他呼籲台灣社會應避免與日本社會產生相同思維，暴力不足取，應受眾人譴責。

謝龍介近日接連在台南市長選戰中扮演揭弊者角色，他的台南市長選舉行程有一連串的廟口群眾演講，與安倍晉三受槍擊的場合類似，有支持者表達擔憂他的安全問題。

謝龍介9日參拜南區建安宮時，提及安倍晉三受槍擊暗殺與台南網友留言恐嚇蔡英文事件，先稱讚安倍是對台灣友善的日本政治人物，對他的意外感到哀悼與不幸。強調對不同理念的政治人物施加任何暴力都不足取，應受眾人譴責。

謝龍介經常像安倍一樣站在路口講述政治理念，他認為民代為民服務，各有政治主張、各自強力監督市政，若因此受暴力手段，每人都可以譴責。

各地警分局最近針對謝龍介的公開選舉行程，不約而同加派警力維安，他上周申請的隨扈，9日已悄悄現身在每場行程中。

針對警力提高選舉行程戒備強度，謝龍介認為是浪費國家社會資源，仍呼籲台灣是民主社會，應避免陷入日本社會的相同思維，選民要理性面對不同理念的政治人物，不可採取暴力手段。

台南市警察局保民科表示，警方會針對首長與特勤增加維安警力，但目前選舉尚未正式開跑，警力提升程度由各地方警分局視狀況調配。