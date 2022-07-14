台南市長黃偉哲今天下午2點宣布重大市政政策，他說，在兼顧財政穩健及建設所需也能照顧長者福利之下，明年將加碼老人健保費補助福利，65歲到79歲將增加3000元、80到89歲為4500元、90到99歲為1萬2000元，百歲以上則補助2萬元。他說，112年度台南市政府總預算已經送到議會審查，明年度將增加14億元健保福利金預算。

黃偉哲說，加上沒有排富的重陽敬老金，65歲以上長者還有1000元可領，因此，從明年開始，長者除了原有1000元重陽敬老金不變，還分齡多增加3000元到2萬元補助，他說，每年健保費約9900元，因此，明年起90歲以上的長者將可免繳健保費。

他說，台南市目前65歲年長者有32萬7000人，到明年度將達到近35萬人，每年增加1萬2000人到1萬5000人，經衡量地方需要建設、老人需要福利的原則，提供長者多一層福利保障，也能兼顧建設，撥出14億元預算來照顧長者福利。

九合一選舉逼近，包括國民黨台南市長參選人謝龍介、無黨籍許忠信都不約而同提到六都中只有台南沒補助65歲以上老人健保費，謝龍介更承諾如當選，明年起長輩不用再每月負擔826元健保費，台南市政府今天做此宣布，端出老人健保費福利政策，綠營黨團成員也到場背書，由於藍營黨團目標是全額補助，被問到審查預算如遇藍營黨團杯葛，黃偉哲說，全額補助當然是目標，但希望推動的福利政策能夠全面性，不只是針對老人而已。