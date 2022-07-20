反台南市北外環快速道路南移自救會成員20日到台南市政府抗議，遭警察擋在門口。（程炳璋攝）

台南市北外環快速道路高架橋轉進中華路，附近居民擔心橋面遮蔽天際線影響房價，設置匝道更增加附近交通負荷，組自救會上周到營建署陳情未果，20日上午到台南市政府永華市政中心抗議，台南市工務局副局長陳世仁出面接受陳情，表達「慎重考慮」。自救會因始終見不到台南市長黃偉哲出面，悻悻然離去。

北外環道路是台南市第4條橫向快速道路，路線更貼近市區，耗資200億，預計2027年完工通車，可讓安平到南科的行車時間從40分鐘縮短為15分鐘，目前第1、3期工程已完工，第2期開工正準備圍籬階段，預計半個月後繼續施工。

北外環線原本沿著鹽水溪北岸府安路堤防邊建高架橋，到了太平橋段突然繞道南岸，行經中華路再往北走，引起附近地主與居民不滿，組反北外環道路南移自救會，上周北上營建署陳情，抗議路線規畫等於去直取彎，捨近求遠。

自救會發起人蔡善甄痛斥，轉進中華路的高架橋面，未來將會遮蔽中華路約1公里長沿線的天際線，影響附近地價，附近設置匝道，還會使原本就雍塞的六甲頂五叉路口更添負荷，交通流量更雪上加霜。強烈要求高架橋可移至堤防內施作。

自救會北上營建署陳情未果，20日再號召百餘位居民搭遊覽車到永華市政中心抗議，痛斥這樣的道路設計藐視民意，侵害居住正義、危害沿線居民，質疑台南市北外環線南移，是否有不可告人秘辛。

自救會成員包括前高雄縣副縣長郭泰麟，是中華路上其中的地主，20日現身力挺自救會，盼黃偉哲出面解決。

台南市工務局副局長陳世仁表示，北外環快速道路早在2007年即確認路線，並未臨時更改，路線會從鹽水溪北堤轉南堤，是因若繼續直行，可能會拆遷更多府安路上的房子，轉南岸沿線作高架是影響較小的方案，至於自救會建議的轉載堤防內施作高架橋，因屬於河道行水區，水利署認為「不可行」。

沿著鹽水溪南岸作高架橋，陳世仁不否認也會影響到居民，但路線已定案，正研擬是否以徵收的腹案，解決沿線居民的爭議，此方式仍討論中。