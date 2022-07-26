侯友宜到場後，先與在場里長問候、寒暄。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（26）日下午前往林口、泰山舉行行動治理座談會，其中林口因近年快速發展，人口成長逾萬，因此在交通與教育議題上格外受到關注，特別是105市道拓寬計畫以及區內國小學生入學需求等議題；另外在泰山區方面，公共活動空間及塭子圳重劃區內的交通建設等，也是討論焦點。

105市道連接八里、林口及桃園龜山，為三個地區的重要聯絡道路，但道路蜿蜒曲折，因此新北市府推動延伸擴寬計畫，並以興建環狀高架橋方式解決路段高低落差，其中新建高架都市計畫於本月份在內政部都委會審議通過，未來完成後，還能有效串連五股、淡水，預估可滿足約40萬人口的交通需求。

新北市工務局表示，在林口段部分，中華路到高爾夫球場路段全長約2.13公里，列入A3計畫道路新闢道路第一期工程，符合地方期待；並依據交通量規劃拓寬雙向2車道至4車道，道路寬18公尺，目前辦理用地徵收及工程招標前置作業中，預計年底能夠完成用地取得、接續施工，力拼114年完工通車。

在國小學童入學需求部分，部分里長爭取增加國小班級數或增健小學，以因應國小學童人數攀升的現況，教育局表示，目前已規劃東湖國小於今年8月進行1至4年級招生，其中1年級新生可提供238個入學名額，2到4年級則視需求而定，明年度起將擴及全年級招生，預期可緩解區內國小額滿的情形。

至於增建國小的部分，因教育局觀察今年度學齡人口的增長情形後，評估目前暫時沒有增建的立即性需求，但未來仍來會持續觀察各項數據後，再進行形綜合評估。

除林口區外，泰山區因塭子圳重劃開發，周邊的交通問題也是地方關注焦點，當地里長反應，希望能夠優先考慮開闢輔大醫院急診前30米計畫道路，以紓解貴子路輔大醫院周邊交通阻塞問題；交通局回應，輔大醫院急診室救護車專用便道，已在今年2月先行開通啟用，後續會優先施作輔大醫院北側30米4-4號計畫道路，未來會先規劃新路闢建完成後，再封閉舊有道路，預期可有效降低重劃工程對交通造成的衝擊。