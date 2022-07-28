翔益營造有限公司董事長黃金煌、義選工程有限公司董事長洪添義捐2輛8人座交通接駁車予坪林區公所。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今（28）日率領市府團隊，前往坪林市民活動中心與在地議員、坪林區區長、里長展開行動治理座談會議，傾聽基層意見並給予建議，侯在會上指示團隊應加快各項基礎建設，盼能迅速解決缺水、吊橋修復以及社區長照機構不足等地方問題。

坪林區長周慶珍表示，區內人口老化，65歲以上長者佔了約28％，在地里長陸續提案，由於消防分隊於今年4月遷址，與活動中心共構，消防分隊舊址現無使用，盼能興建社區型長照機構，讓社區長者就近得到妥善照顧，在長照機構未興建前，會先規畫讓坪林水柳腳公共托老中心，暫遷至坪林市民活動中心。

衛生局點出現有問題，指出消防分隊舊廳舍屋齡逾40年，內部有漏水狀況，且無升降設備及無障礙空間尚待改善，又位屬水源保護區，故除得解決舊有問題，也函詢水利土管及建管相關單位，確認該址可興建的樓地板面積，評估興建社區式長照機構的可行性。

另外漁光里里長白明堂說，里內闊瀨吊橋具80多年歷史，有觀光發展價值，但年初發現，橋頭下方邊坡因土石滑落造成傾斜，希望能盡快整修。觀旅局回應，現場災勘評估後決議，再請公所簽辦動用災害準備金施工修護。

柯慶忠說，自2019年市長行動治理座談會以來，坪林區里長反映案件計12件，除1件涉水源特定區土地管制法令，尚待主管機關研擬方案，其餘案件都已解決，執行率達92％。

今日會議前也舉行交通接駁車捐贈儀式，翔益營造有限公司董事長黃金煌、義選工程有限公司董事長洪添義捐2輛8人座交通接駁車予坪林區公所，並由市府規劃8條路線，讓在地長者及學童就醫就學更加方便，侯友宜也特別致贈感謝狀，表彰他們的善行義舉。