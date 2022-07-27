近期一份民調顯示，新北市市長侯友宜獲得超過56.1%的看好度，領先民進黨參選人林佳龍25.3個百分點；侯的施政滿意度甚至高達73.3%。媒體人韋安直言，侯應該要很緊張，因為他的支持者一定認為「穩贏」而不出來投票。此說法引熱議，不少網友認為言之有理，紛紛表示不可掉以輕心。

韋安25日在臉書發文，引述《ETtoday》13日民調，侯友宜看好度高達56.1%，林僅30.8%，侯領先25.3個百分點；侯的施政滿意度也高達73.3%。

韋安表示，這類民調結果出爐後，最緊張的應該是侯友宜。因為林佳龍愈追打侯，侯的支持度絲毫不變，林自己卻掉了快10個百分點；再這樣下去，年底新北選戰會死氣沉沉，侯的支持者一定以為會「穩贏」，而都不出來投票。

對此，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「說得非常有道理，侯友宜的支持者們真的不能掉以輕心」、「不出來投票，風險更大」、「世上沒有穩贏的，一定要出來投票」、「輕敵往往帶來悲劇，更何況對手是民進黨」、「民調再高要開出來才有用，真的要小心」、「不要因為民調太高反而害侯高票落選，大家都要出來把票投好」。