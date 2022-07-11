立法委員陳椒華、王婉諭、時代力量總召邱顯智以及苗栗縣議員宋國鼎等人到場聲援。（時代力量提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議不斷，縣府6月14日核准業者試運轉計畫，引發地方居民不滿，反坤輿自救會11日再度到掩埋場前舉牌抗議，多位各界民代到場聲援，要求縣府停止坤輿試運轉。

反坤輿自救會成員指控，坤輿公司在現場製造大小衝突，包含坤輿掩埋場工作人員阻擋村民行動自由、設置妨礙通行的刺刀柵欄、將怪手停放在自救會抗爭帳篷附近，還有2起蓄意車禍。

龍昇村長陳吳滿玉表示，抗爭到現在他們的痛苦指數已經超標了，這真的是非常非常艱辛、難過的事情，村民這麼的善良，每次抗爭猶如冒著生命危險，讓大家感到驚慌害怕，希望縣政府讓村民能夠好好在這片土地生活。

反自救會總幹事陳祺忠提到，因為這次的試運轉計畫，大家又再度長期駐守在自救會基地，身為市井小民，希望警察能抑制犯罪、積極作為，能夠中立控制衝突。

立法委員陳椒華、王婉諭、時代力量總召邱顯智以及苗栗縣議員宋國鼎等人到場聲援，他們表示，在坤輿相關爭議解決前，請苗栗縣長行使公權力，勒令坤輿停止試運轉，不再擅自破壞苗栗的好山好水，還給村民最基本的生存權。