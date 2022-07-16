民進黨台北市長參選人陳時中，今天宣布立委林昶佐、范雲雙雙進入競選團隊，兩人都曾捲入爭議事件，包含范曾捲入「3＋11」爭議，林則險些遭到萬華區選民罷免，黃珊珊今下午出席活動談及表示，用人是每個人選擇，但市民都會看在眼裡，凡走過必留下痕跡，現在就是做好自己該做的事。

黃珊珊下午出席「2022 夏日樂園」八德商圈活動，針對陳時中宣布新人事，黃珊珊坦言，用人是個人的選擇，過去的東西市民都看在眼裡，凡走過必留下痕跡，自己從政20幾年也是這樣，所以做好自己該做的事情，她認為比較重要。

民進黨北市議員王世堅昨晚逆黨發言，強調自己看好黃珊珊最後能贏蔣萬安，對此黃珊珊笑說，王是她過去的好同事，「他常常稱讚我，我都跟他講說『你應該罵我一下』，因為他是扶龍命格」。另因藍綠兩黨皆推出參選人，選民恐會逐漸歸隊，黃珊珊則強調中間選民決定台灣未來，若大家還是認為藍綠可以綁架選票，就不會政黨輪替。