國民黨台北市參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊今日一同出席台北國際婦幼用品大展開幕式。（楊亞璇攝）

國民黨台北市參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊今日一同出席台北國際婦幼用品大展開幕式。（楊亞璇攝）

蔣萬安帶著二寶逛婦幼展，吸引民眾目光。（楊亞璇攝）

國民黨台北市參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊今日一同出席台北國際婦幼用品大展開幕式。蔣萬安帶著二寶逛展搶攻婦幼票，黃珊珊則在致詞時點名蔣萬安，順便宣傳北市府育兒政策，較勁意味濃厚。

黃珊珊在致詞指出婦幼是我們國家立國的基礎，如果沒有小孩出生，國家會受到很大影響，選舉時後在路上掃街拜票，常看到寵物用品店，很少看到嬰兒用品店，表示人口越來越少。

而在黃珊珊致詞到一半時，蔣萬安抱著即將滿周歲的二寶入場，引起一陣騷動。在台上的黃珊珊則說「恭喜萬安委員剛剛有了小寶寶，現在的台北市民人口逐漸在減少，也希望大家都能增產報國。」

黃珊珊也不甘示弱宣傳政策，指出北市府有搶人大作戰，第一個是鼓勵大家要結婚，台北市結婚的對數在今年推廣千萬要結婚的抽獎活動之後，比去年同期增加了500多對，表示年輕人是願意結婚的，且願意把戶口留在台北市。

黃珊珊說，第二是育兒津貼，更點名蔣萬安生小寶寶是第二胎，今年育兒補助增加到2萬5000元，「如果萬安委員再生第三胎的話，是補助到3萬」。

黃珊珊強調，台北市已有80處公托，費用政府幾乎支付一半，台北市的幼兒園，公幼、非營利或是準公共化已經達到7成，另外3成部分，孩子3到5歲會得到13660的私幼補助，希望讓年輕父母親把戶口留在台北，住在台北、生在台北、養在台北。

黃珊珊致詞後下台與蔣萬安打招呼致意，之後便離開前往下個行程。蔣萬安受訪透露，黃珊珊說寶寶很可愛、像爸爸，今天會帶二寶來，就是因為明天是他滿一歲的生日，太太特別希望挑個小禮物給二寶。

蔣強調，不管是少子女化議題，或是嬰幼產業的發展都是他非常關心的，未來也希望將台北市打造成真正育兒友善的城市。

由於黃珊珊日前好幾次與蔣萬安錯開行程，對於兩人今日同台的感想，蔣萬安說，「很好啊」，我們大家一起都來參加育嬰展，更重要的是關心如何對年輕爸媽未來在考量成家立業、生孩子，在台北市有一個很好的育兒環境，提供相關福利措施。

至於未來當台北市長會怎麼鼓勵生育？蔣萬安回應，我在立法院也已經推動很多育兒的政策，透過修法《就保法》、《兩性工作平等法》來增加產業、陪產假的天數還有親職照顧假等等，他在去年3月首先提出質詢對於不孕症治療婦女的補助，後來行政院也願意採納意見，去年7月正式擴大補助資格範圍，未來都是可以一一落實。

蔣萬安表示，特別在台北市我們怎麼樣能夠讓更多年輕朋友無後顧之憂，減少經濟壓力，願意生敢生、願意養也有能力養，讓更多的新生兒人數能夠增加，也希望讓台北市人口數不斷增加。

至於大安區有民眾自發掛看版支持黃珊珊，蔣萬安回應，一直以來都希望納入各方支持的力量，至於他跟議員聯合的看板，也很早陸陸續續在台北市都掛上，就是持續努力，也有很多民眾很熱心提供掛看板的地方，接下來會一一地掛上。