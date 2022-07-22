國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊遲未完整公布，挨轟備戰速度不及對手陳時中，更被酸是「躺平族」。傳出包括張斯綱等多位藍營台北市議員日前赴台中，拜會選情穩定、被封為「藍營一姐」的市長盧秀燕，向其「討救兵」。張則澄清「流言就是流言，再說一千遍，也不會變成真的！」駁斥並無「討救兵」一事，更嗆民進黨「到底有多怕蔣萬安？」此說法引熱議，獲得約4000位網友按讚。

針對多位藍營台北市議員南下台中，向盧秀燕「討救兵」傳聞，張斯綱21日在臉書發文表示：「流言就是流言，再說一千遍，也不會變成真的！」更反批民進黨「到底有多怕蔣萬安？」張痛批綠營，現在幾乎每天一小謠言、三天一大謠言的，透過媒體成天攻擊蔣，上次才說藍營沒有議員要跟蔣合掛看板，被一堆合體看板照片打臉後，現在又造謠說蔣選舉是「躺平族」。

張斯綱重申：「壓根就沒有討救兵這回事，也沒有所謂的躺平族，因為蔣萬安就是我們的最強母雞！」並呼籲大家與其相信沒根據的謠言，更該多看看當事人的真言。張隨文刊出他與蔣萬安的合照稱，國民黨每一位議員同仁、議員候選人，都會全力支持蔣，一起跑行程、辦活動、交流市政議題，團結一心共同奮戰；因為他們都是「台北隊」，攜手共創台北市的無限美好未來，就是他們的目標。

此文湧入約4000個讚、200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「民進黨就是怕萬安委員，否則根本不需用這種抹黑手法攻擊蔣萬安團隊！台北隊很團結！」「謠言四起就代表民進黨真的怕了」、「加油！別隨雞起舞，這是他們特有的技倆」、「加油！加油！要增加空戰陣容！」「加油，不怕衝撞，勇敢對決」、「為蔣萬安加油，但也真的不要再講菁英式、四平八穩、完全打不動人心的語言了。請用能切重要害、給予民進黨痛擊的話語，不然根本別想打贏選戰」。