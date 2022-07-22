國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊遲未完整公布，挨轟備戰速度不及對手陳時中，更被酸是「躺平族」。一份最新網路民調卻顯示，蔣以51.4%看好度，大勝民眾黨支持的黃珊珊的26.5%，反觀代表民進黨的陳時中竟以15.8%墊底。此消息引熱議，不少藍營支持者表示驚喜與欣慰。

《YAHOO奇摩》11日發起「你看好誰能當選台北市長？」網路民調，截至今日（22）早上7時30分，已有54900人參與投票。目前結果顯示，蔣萬安以51.4%看好度輾壓之姿奪冠，黃珊珊以26.5%居次，陳時中以15.8%敬陪末座，不知道／沒意見則有6.3%。蔣萬安雖屢被外界甚至名嘴認為不夠強勢、擔心其選情，但此一網路投票進行以來，蔣萬安都一路領先，網友看好度輾壓對手， 至少在此一「場空戰領域」，讓許多人跌破眼鏡。

該民調另針對「你認為陳時中在防疫期間表現如何？」進行調查，認為「非常不好」佔55.6%、「不太好」佔19.2%、「還不錯」佔12.4%、「非常好」佔9.5%、「不知道／沒意見」佔3.3%。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》臉書相關連結留言：「看到蔣萬安那麼高深藍的我很感動也很欣慰，本來一直很擔心他的」、「果然真金不怕火煉！蔣萬安沒讓我們藍營失望」、「老淚縱橫！希望還有機會看到首都重回藍營的一天」、「陳時中防疫做成這樣，到底憑什麼跟人家選市長？」「一個只會講X話的部長，也能選市長？」「如果是罷免投票的話，我一定投給落跑部長」、「33，有防疫經驗，處理事情穩妥當」。