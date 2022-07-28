民進黨桃園市長參選人林智堅身陷新竹棒球場、論文風暴，綠營立委高嘉瑜透露黨內憂心衝擊北北基桃竹選情，造成「1屍5命」，對此，有網路媒體就針對相關議題即時民調，結果有逾6成民眾讚成「換堅」。

《ETtoday新聞雲》今（28）日就「換堅」議題進行即時民調，截至14時30分止，在「若民進黨沒有『換堅』，2022年底桃園市長選戰，你會支持誰？」這題，張善政獲得1471票（42%）、林智堅542票（16%）、賴香伶為1480票（42%）。

另外，該即時民調也詢問網友，「請問，你認為現在民進黨有沒有必要儘速『換堅』，讓林智堅退出桃園市長選舉，改由其他人參選？」結果顯示2114票（63%）認為有必要、1260票（37%）認為沒必要。

至於林智堅論文門事件衝擊選情，民進黨究竟是否有考慮換將？行政院長蘇貞昌27日表示，論文的情形，當事人已經有完整對外說明，相關機構也進行相關調查、審理，「我們不要以訛傳訛，都予以尊重。」