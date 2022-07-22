年底新竹市長選戰成政壇焦點。一份最新網路民調顯示，民眾黨的高虹安以45.1%看好度再度蟬聯網路民調冠軍，大勝國民黨林耕仁的22.5%、民進黨沈慧虹的14.1%。值得注意的是，民眾對新竹市最在意的發展方向為「交通建設」，不僅超越「經濟發展」，更遠勝其他市政項目。

《YAHOO奇摩》14日發起「你看好誰能當選新竹市長？」網路民調，截至今日（22）早上8時，已有23800人參與投票。目前結果顯示，高虹安以45.1%看好度獲得冠軍，林耕仁以22.5%居次，沈慧虹以14.1%敬陪末座。而針對新竹市選情，政壇不少分析家都認為，多少都已受到林智堅論文案疑雲影響，尤其對於沈慧虹恐較為不利。

該民調另針對「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何？」進行調查，認為「完全不滿意」佔33.4%、「不知道／沒意見」佔20.9%、「不太滿意」佔20.3%、「還算滿意」佔15.4%、「非常滿意」佔10.0%。

針對「你認為未來新竹市最需要加強發展的方向為何？」問題，前五名則分別是：「交通建設」26.8%、「不知道／沒意見」17.1%、「經濟發展」11.1%、「居住正義」10.8%、「教育品質」6.1%。