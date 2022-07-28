半個多月前，鄭文燦和林智堅合體，鄭文燦拉著林智堅的手，高喊：五星級要交棒給五星級！

半個多月來，先是林智堅兩篇論文涉嫌抄襲，引爆風波；接著，耗資12億的新竹棒球場未經驗收便啟用，造成四名中職球星受傷；再接著，林智堅引以為傲的22座公園工程，遭人踢爆，95.06%的兒童遊具都不合格。不免讓人疑惑，所謂五星級的稱號，竟然如此不堪？鄭文燦的五星，是不是也經不起檢驗？

所謂「五星級」縣市長，源於某雜誌每年辦理的縣市長施政滿意度調查，並將調查結果比照國際觀光酒店的評比，分為五星級、四星級、三星級，方便選民識別。林智堅在該雜誌2018年和2020年的調查評比中，兩度被列為五星級。而在另一家媒體的類似調查中，林智堅在包含6都和16個縣市裡的排名，也都不低，還曾經搶進前六名。不同媒體做出的民調評比，林智堅都有「卓越表現」，這不就證明了他的施政表現「深獲人心」嗎？為什麼他轉身離開新竹市，個人道德操守和市政建設，便連連出包？

熟悉台灣政治與媒體生態的人都明白，民主庸俗，媒體墮落，凡事都可交易，執政者的施政滿意度也不例外。22個縣市中，有的縣市長精於此道，他們找來媒體關係人負責包裝首長和城市形象，有的縣市長不諳利用媒體界的眉角，還有少數縣市長不屑於劣質媒體的情緒勒索；於是乎，遇到媒體進行施政滿意度調查時，雞兔同籠、牛驥同皁，得五星者，未必為真，得三星者，未必就差，關鍵全在媒體功夫下得深不深，業配預算編得足不足！

林智堅五星級市長形象大崩盤，告訴我們一個殘酷又諷刺的現實：所謂五星級縣長，無須盡信。資本主義民粹政治，有錢可使鬼推磨，別說五星，六星也買到！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※