道歉，是一門深奧的學問，政治圈尤其如此。有些人，明明說了道歉，卻好像隔山打牛空話一句。

民進黨台北市長參選人陳時中20日首場選舉行程選在萬華龍山寺，他為過去衛福部次長石崇良指萬華是疫情破口「道歉」。陳時中說，「以前在立法院有些用詞不是很精確，有任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯地道歉」。

陳時中這個「道歉」語意模糊，究竟指的是什麼？是指石崇良指謫萬華是疫情破口是個錯誤，他道歉；或為「用詞不是很精確」道歉，還是為「因為用詞不是很精確而有受到傷害的人」道歉？難道沒有覺得受傷的萬華人就不用道歉嗎？既然陳時中要參選市長，又願意「誠摯地道歉」，何不爽快一回，向所有萬華人認錯、道歉。言不由衷、不甘不脆，能挽回多少選票呢？

類似這種想「道歉」卻暗藏玄機的還有柯文哲，2018年5月，柯文哲在親綠電台訪談中為「兩岸一家親」說太快而感到「歹勢」。不過有媒體將標題下成柯文哲「為兩岸一家親道歉」，據說是出自副市長陳景峻一手導演。不過，更糟糕的是柯文哲此舉原本想安撫綠粉的用意遭誤解後，又被另一派核心幕僚要求發出「不是為兩岸一家親道歉」的聲明，以平抑藍粉的怒氣，結果造成兩面不討好、裡外不是人的政治風暴。

政治人物選舉算盤打得精，一得一失、加加減減，老話一句「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，柯文哲在藍綠之間掙扎求生，陳時中道歉有口無心，選民會埋單嗎？

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