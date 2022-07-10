員警到場放置三角錐並指揮交通。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

林男的車輛毀損。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗36歲劉姓女機車騎士，9日20時26分許，跟導航指示不慎騎上台61線西濱快速道路南下108.5公里處，跟迎面而來的30歲林姓汽車駕駛發生擦撞，劉女連人帶車摔倒在地，並骨折受傷，嚇得她驚魂未定，所幸送醫後並無大礙。

根據了解，劉女當時要從後龍鎮著名景點好望角返家，因為對當地路況不熟，用手機導航路況，結果騎錯路，竟逆向騎入西濱台61線南下快車道內車道中，當時林男往南行駛，眼見劉女迎面而來趕緊煞車，劉女也緊急往右閃避，但仍發生碰撞，劉也因此倒地。

苗栗縣警察局竹南分局接獲報後，派遣多名員警趕赴現場，發生劉女滿臉驚恐，所幸她意識清楚，警方也協助送醫，林男則無受傷但車頭損毀。為防止其他危害發生，員警也趕緊在現場擺放交通錐等警戒措施，並協助疏導交通，在眾人努力下，事故1小時內排除。

竹南警察分局提醒民眾，行駛不熟悉的道路，務必要提高警覺，確認路線後再行駛，而在運用導航的同時，仍要特別注意道路上的標誌、標線及號誌等相關指示並小心慢行，以避免事故發生。