台北市副市長蔡炳坤今(11日)晚間與市長柯文哲餐敘時突然倒下，緊急送醫開刀，柯文哲晚間趕到醫院關心，受訪時表示，他第一時間研判是中風，趕緊叫救護車送醫，由於病情是病人隱私，可以講到什麼程度必須經蔡炳坤家人同意，開完刀要觀察一個晚上，明早10時由醫療小組說明病況。

蔡炳坤今晚7時20分和柯文哲、台中市副市長令狐榮達聚餐時，突然身體不適，疑出現手無法舉起、說話困難情形，坐在位子上，身體突然癱軟偏向柯文哲，柯還詢問怎麼了，驚覺狀況不對，當場判斷需立刻由救護車送醫。

救護車晚間7時49分將蔡炳坤送到仁愛醫院後，經電腦斷層檢查，隨即開刀動手術，直到晚間9時多仍在手術中。

據了解蔡炳坤是出血性腦中風，情況很不樂觀。柯文哲晚間趕到醫院關心，他指出，第一時間研判是中風，送醫經電腦斷層後開刀動手術，病人隱私權要等蔡炳坤太太來以後，看可以講到什麼程度。

柯文哲表示，開完刀要觀察一個晚上，明早10時再由醫療小組說明病況，當然需家屬同意才可對外說明。