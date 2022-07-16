民進黨新竹市長參選人沈慧虹說自己曾提議北市拆除忠孝橋引道，引發立委蔡壁如不滿，批評沈是剽竊的「惡霸員外」，沈慧虹16日回應，這就是選舉抹黑，「但再怎麼抹黑，也抹不去她的專業」。

沈慧虹日前受訪時表示，現任台北市長柯文哲2014年競選時，她進入團隊擔任交通政策顧問，並向柯文哲提議，在二期路網即將完成的時刻，應該讓忠孝橋引道後退，讓北門重現、讓古蹟重現。

隨後網路流傳一張圖，內容指拆除忠孝橋引道是柯文哲引以為傲的政績，但卻是沈慧虹的建議， 引來蔡壁如批評，沈慧虹當時根本不在台北市政府任職，是剽竊的「惡霸員外」。

沈慧虹昨晚在臉書發千字文，還原當時過程，2014年她因熟稔台北市交通政策，被網羅進柯文哲競選顧問團隊，在給柯文哲「說明與上課」過程中，具體給出3項建議，包括「西區門戶計畫-北門再現」、公車路網重整，及提升機車行車環境。

沈慧虹說，「西區門戶計畫-北門再現」於1989年首先提出，歷經多次討論，她當時也告知柯文哲，應提出這項政見，確認是否有決心要執行，她指自己一向說實話、做實事，卻反被攻擊令她很心寒。

針對蔡壁如的批評，沈慧虹強調，這就是選舉抹黑，自參選以來，無論公開或私下，她都說拆除忠孝橋引道，是集結都市規劃、交通、文史團體的集體智慧，自己則是在2014年向柯文哲提出建議。

沈慧虹16日一早就赴新竹代天府參拜，面對柯文哲為民眾黨對手站台，沈坦言完全沒有壓力，她說選舉就像跑馬拉松或登山，重點在於候選人能否掌握自我節奏，現在每天都期待早早出門跑行程，跟市民面對面，愈跑愈有衝勁。