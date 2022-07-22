九合一選舉已經開打！據監察院統計，截至今年6月底已有902人開設政治獻金專戶，依5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」規定，有開立政治獻金專戶就要開設投保單位，並為其勞工投保職業災害保險，但截至6月底僅有32個參選人開設職災保險投保單位，為113名勞工投保，比率、人數明顯偏少。

依災保法細則規定「中央或地方公職人員選舉之擬參選人、候選人及當選人，為選務或公職人員職務僱用勞工者」為災保強制投保對象，如投保可依災保法處2萬元至10萬元罰鍰，其名稱、負責人姓名等相關資訊也會被公布。

勞動部勞動保險司專門委員蔡嘉華表示，選舉期間擬參選人及候選人常有僱用工作人員在外從事掃街、拜票等選舉活動，為保障受僱從事競選工作人員相關保險權益，依《勞工職業災害保險及保護法》與《就業保險法》規定，擬參選人或候選人應向勞保局成立投保單位，為所僱從事選舉活動並獲致薪資報酬之工作人員，申報參加勞工職業災害保險及就業保險；至於勞保普通事故則為自願投保。

蔡嘉華提醒，如果未依法為所屬勞工加保，就業保險法則可處10倍未負擔保費罰鍰，災保法則可處2萬元至10萬元罰鍰，並公布其名稱、負責人姓名等相關資訊。

蔡嘉華說明，但如果是志工性質、委外代辦或是由政黨支援相關人力參選人就不用自行設立投保單位。