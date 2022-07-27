基隆市長參選人蔡適應推動寵物友善政策，加速建置首座寵物公園。（立委蔡適應辦公室提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長參選人蔡適應與民進黨市議員參選人合作，共同推動寵物友善政策，加速建置首座寵物公園。

蔡適應表示，基隆市政府已初步規劃寵物公園，議員張秉鈞也曾在基隆市議會提案，要求加速建置，目前地點位在漁業署所轄範圍，他正和漁業署協調，取得相關土地使用同意，提升本市寵物友善環境，加強人與人、寵物與寵物間的互動。

蔡適應說，歐美研究發現，透過長者與寵物的互動，可以促進身心健康，未來將讓寵物友善與社會福利結合，讓人與寵物能有友善的空間，彼此一起成長茁壯，期許、希望自己未來由他擔任市長時，可以加速建置如同大台北都會區一樣的寵物公園。

最後，蔡適應提及，昨天與市議員參選人拍攝定裝照時，愛犬TONY也參與其中，牠相當喜歡鏡頭、交朋友和大家互動，是一隻已快5歲的柴犬，由他和太太一同扶養，如同家人一般，先前已出現在各大文宣品上，很多人詢問狗狗照片從哪裡抓，事實上是自己飼養。