國民黨台北市長參選人蔣萬安今日上午與國民黨主席朱立倫前往萬華龍山寺參拜，藍營議員參選人大陣仗動員挺蔣。蔣萬安宣布，他將成立台北隊特戰指揮所，將國民黨台北市議員參選人納入團隊，大家都是蔣萬安競選團隊副總幹事。

蔣萬安今正式宣布，他將成立台北隊特戰指揮所，將所有議員參選人納入團隊，強調大家都是競選總部副總幹事，也會結合發言人的力量，就選戰議題做發聲平台，台北隊會挺台北，大家團結一致、克敵制勝。

龍山寺董事長黃書暐先前致贈民進黨台北市長參選人陳時中「以民為先」字畫，龍山寺董事長黃書暐今送蔣萬安一張寫有「全民萬安」的字畫。蔣萬安指出，感謝董事長對他的期許，很希望龍山寺在疫情期間，保佑在地鄉親平安健康的精神，希望未來他帶領的台北市也充滿希望，帶給民眾平安健康，萬事平安。

蔣萬安說，過去他也常來拜拜，很早就說要安排拜會董事長，因疫情延到今天，他也針對萬華疫情復甦，以及龍山寺街區歷史保存，整體的都市發展等請益。

針對陳時中日前在龍山寺針對萬華破口道歉，蔣萬安強調，萬華是第一線，也是守住台北最前線，感謝龍山寺辛勞付出，捐贈物資協助防疫，保佑在地萬華鄉親。

被問到近日有換人設？蔣萬安重申，「我就是我」，一直維持自己的風格跟節奏，還有選戰步調，維持一步一腳印，爭取民眾認同。

對於今早會晤日眾議員鈴木馨祐安，蔣萬安表示，兩人是多年老友，雙方有很多相同背景，包括國際經驗、關注議題等，今天再次見面，聊得非常開心，雙方也針對國際局勢交換很多意見。