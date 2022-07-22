年底台北市長選舉「三腳督」局面已定，藍綠分別派出立委蔣萬安、前衛福部長陳時中應戰，民眾黨則有意推出台北市副市長黃珊珊出征，22日上午蔣、黃在婦幼用品展碰頭，陳時中在松山慈祐宮參香，被問及是否避開藍白兩人，他22日強調沒有要閃避誰，還說蔣、黃尚未辭職，自己則是平民參選人，會拜訪能解決問題的人。

陳時中從防疫指揮官轉身投入台北市長選戰，日前他至萬華龍山寺為「疫情破口說」向萬華人道歉，遭黃珊珊嗆說「沒選舉你會道歉嗎」，不過他強調道歉是個態度，許立委也說居民感到心裡不舒服，所以當初便在指揮中心的場合為用詞不精確表達歉意。

陳時中說，如果黃珊珊還記得，在疫情最辛苦的時候，中央第一時間成立集中檢疫所、防疫旅館，也因北市沒經驗所以請國軍幫忙，大家一心一體把疫情控制住，「沒有所謂說要故意講誰怎樣」，全民防疫是大家努力的典範，強調市府提出需求，中央只要有能力都會全力做。

媒體追問，這次選戰又是三腳督，陳時中被認為是繼前總統陳水扁之後，最有可能贏得北市的民進黨參選人，但若照上次北市長參選人姚文智的步調，可能就不會贏。他笑說，自己要採取阿中模式，「我們努力讓阿中做好事情、做對事情，希望市民支持。」

由於蔣、黃上午都出席婦幼用品展，媒體詢問陳時中是否有意避開兩人，他則說笑說，行程時間表都是總幹事安排，強調自己沒有不想和蔣、黃碰面，「畢竟蔣萬安還是立委沒有辭職，黃珊珊還是副市長」，而他是平民參選人，得到意見、有問題要去解決的，會針對能解決問題的人拜訪，絕對沒有要避開誰、閃避誰的問題。