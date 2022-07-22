民進黨新北市長參選人林佳龍，近期頻傳積極聯繫行政院長蘇貞昌，希望蘇以榮譽方式幫忙團結勝選。林佳龍今天下午與民進黨祕書長林錫耀，低調赴行政院拜會蘇貞昌，據了解，蘇貞昌在會中表明，全力輔選是天經地義，但任何名譽上的位子都不重要。

林佳龍確定代表民進黨投入新北市長選舉後，多次表態希望蘇貞昌擔任競選團隊榮譽職，團結新北的黨職及各界力量，集結最大力量拚勝選。蘇貞昌日前面對媒體詢問則說，民進黨全黨始終團結一致，爭取為人民服務的機會，「誰擔任什麼工作由中央黨部編排」；作為執政黨，政院把政績做起來，就是選舉的立基。

根據林佳龍已曝光的競選團隊成員，蘇系立委吳秉叡擔任競選總幹事，蘇系立委張宏陸擔任副主委，立委蘇巧慧擔任選區負責人之一；蘇系立委在林佳龍競選團隊擔任要角，林佳龍更不放棄積極邀請蘇貞昌擔任榮譽職。

知情人士透露，林佳龍今天下午特別以前閣員身分，拜會老長官蘇貞昌，請益各項建設推動狀況，以及蘇揆過去擔任縣市首長治理的經驗。蘇揆則感謝林佳龍在交通部長任內盡心盡力，細心規畫各項建設，同時分享過去擔任台北縣和屏東縣首長政務經驗。

對於林佳龍希望邀請蘇貞昌擔任榮譽職，蘇貞昌表達他雖然是行政院長，但也是執政黨團隊的一員，全力輔選是天經地義，任何名譽上的位子或名份都不重要，被解讀是給林佳龍軟釘子。