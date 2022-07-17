指賴清德更適合接指揮官 柯文哲最新說明

台北市副市長黃珊珊去年未參加台北、上海雙城論壇，今年將再次缺席，外界質疑是因為黃曾說台灣是主權獨立國家，台北市長柯文哲17日表示，他的態度是「依法行政」按照SOP走，誰的業務誰參加。

柯文哲今指出，北市有3個副市長，參加雙城論壇排陣容還是一樣，誰的業務誰參加，上去要報告，上海好幾個副市長也不是每個都參加，他的態度是「依法行政」按照SOP走，誰的業務誰上去講就誰來，照標準就好了，一個會議搞到所有副市長、祕書長、副祕書長都參加不是很奇怪嗎？

至於有學者質疑雙城論壇政治大拜拜、勞民傷財，柯文哲確每年都堅持要辦，柯則反問，學者有很多種，不曉得是屬於哪一類的學者？

此外，面對黃珊珊說中間選民決定台灣未來，柯文哲分析，整個台灣2300萬人，真正有黨籍的加起來不到5％，沒有黨籍才是台灣最大多數，不管深藍、深綠是人數少聲量大，占住版面，民眾黨加起來也不到1萬人，事實真相是絕大多數的老百姓都是中間選民。