日本政府今天決定9月27日舉行悼念前首相安倍晉三的國喪，將接受海外人士參加。日媒關注外國領袖參加事宜，執政黨自民黨開會討論時，出現要求日本政府接受蔡英文總統參加國喪的聲音。

日本產經新聞報導，日本政府召開內閣會議正式決定9月27日在東京的日本武道館，舉行追悼安倍晉三的國喪，屆時將有現任的外國領袖級政要參加。

日本外相林芳正今天在例行記者會表示，安倍去世後接獲來自各國相當多的唁文，再度感受到安倍在外交所留下的偉大足跡。他表示，對於將從海外前來參加安倍國喪的人士，會做好萬全的因應。

日本外務省（外交部）今天成立國喪籌備事務局，規模約有30人，將通知199國與地區及約80個國際組織有關安倍國喪的行程等相關資訊，以確認是否參加。可參加國喪的上限人數依國家、地區等分別是「最多3人」。

報導說，因為外務省不會通知個人，所以美國前總統川普（Donald Trump）是否能參加國喪，情況不明。這主要是因川普與美國總統拜登（Joe Biden）關係對立，目前難以評估拜登是否允許川普參加國喪。不過，川普與安倍私交甚篤眾所皆知，日本外務省官員透露，或許會有例外，美國參加國喪的人數可能超過3人。

台灣出席安倍國葬的人選也值得關注。重視台日關係的安倍辭世，台灣廣為追悼，副總統賴清德日前還訪日弔唁。

日本執政黨自民黨昨天開會時，有人提到日前訪日參加安倍家祭的台灣副總統賴清德一事，批評林芳正在回應媒體發問時以「你所說的人物」，而不提到賴清德名字及頭銜的作法是個大問題。此外，會議中陸續出現要求政府接受蔡總統等政要參加國喪的聲音。

報導說，這可能引起主張「一中」的中國反彈。而且，國喪的2天後正是中日建交50週年，中日政府正研議舉辦紀念活動。

產經也獨家報導，多名日本政府相關人士透露，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）想參加安倍國喪，日本政府傾向不接受。雖然蒲亭與安倍因協商北方領土一事兩人有交情，但目前因俄羅斯侵略烏克蘭，日本對俄羅斯發動制裁，蒲亭實質上是被列為禁止入境日本的對象。（編輯：陳惠珍）1110722