「2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄」業者報名活動正式開跑，號召全台灣的鹹酥雞人氣店家齊聚港都，除歡迎店家毛遂自薦外，網路鄉民也可至觀光局官方臉書專頁「高雄旅遊網」，於徵選文中留言推薦自家最愛口袋名單，邀請全國熱門鹹酥雞業者來共襄盛舉，更歡迎全國老饕專程南下高雄吃爆每一家鹹酥雞，讓你一次滿足！

本次鹹酥雞嘉年華活動以市集方式進行，8月27日(六)、28日(日)兩天在高雄大遠百一樓追夢廣場隆重登場，兩日預計號召百家相關業者參加，除邀請去年高雄鹹酥雞嘉年華福來炸雞、迷路炸物店、活力鹹酥雞等人氣店家參加外，目前也積極邀請外縣市業者參加，已有多家外縣市人氣店家有意願參加，例如台中的洪家回春堂鹽酥雞，已超過30年的歷史，搭配自家中藥配方的特製滷汁，先將雞肉醃泡後再炸吃起來特別入味，另外還有台北永康街的頂尖高手無骨鹹酥雞，除了替食物都取了一項「讓人記憶深刻」的超炫品名，鹹酥雞無骨、多汁不乾柴，配上客製化的醬料和蒜頭，讓人吃了意猶未盡；還有台南熱血創意炸物、集雞蜜鹹酥雞等名店，也摩拳擦掌準備參戰，觀光局歡迎全國有興趣參加嘉年華的鹹酥雞店家，趕緊手刀搶先報名(報名網址 https://reurl.cc/A7Na4j ) 。

去年榮獲高雄鹹酥雞嘉年華最佳風味獎的迷路炸物店負責人盧先生表示：「我相信我自己賣的鹹酥雞是全國第一，歡迎外縣市的同業來高雄挑戰，沒在怕的啦！」，而台中的洪家回春堂鹽酥雞將來高雄參賽，老闆洪先生表示：「我們的獨家配方跟客製化醬料，有著國士無雙的美味，相信可以成功征服高雄人的胃！」

觀光局進一步指出，今年除全國鹹酥雞嘉年華活動外，目前也在如火如荼進行高雄日嚐366特色美食徵選活動，搭配市府舉辦8月初大港閱冰冰品嘉年華，給您冰火二重奏的極致享受，其他還有旗津黑沙玩藝節、旗津啤酒嘉年華、「2022台灣文博會x台灣設計展在高雄」等精彩活動，邀請大家一起來高雄享受一趟兼具方便、舒適、視覺及味覺品味饗宴，挑選自己心目中最好吃的鹹酥雞，更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網(https://khh.travel/)