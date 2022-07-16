台北市政府今天與上海市同步宣布，2022年台北上海雙城論壇，確定在7月19日採視訊進行，屆時雙邊由兩市市長率相關局處主管及人員出席論壇，台北市政府主要會以副市長彭振聲代表演講。副市長黃珊珊雖要參選下屆台北市長，卻二度缺席雙城論壇，遭人質疑是否為過往「台灣是國家」發言所困，黃珊珊表示這是分工問題，大家不要太政治化。

黃珊珊在去年雙城論壇前於臉書針對兩岸主權議題發表自己看法，不過其中一段「台灣是國家，是獨立自主的國家」引發爭議，柯文哲後以「人數限制」為由解釋黃珊珊未出席去年雙城論壇，不過今年黃珊珊要角逐台北市長，卻依舊未安排出席雙城論壇，引人疑竇。

黃珊珊今下午出席「2022 夏日樂園」八德商圈活動後受訪表示，雙城論壇每年主題會不一樣，她到市府第一年是由她參加，那時候談防疫，去年是蔡炳坤參加，因為談教育文化，今年要談的題目可能是彭振聲業務，「我們是分工的，由彭副參加。」

另黃也強調中華民國是主權獨立國家，台北市是中華民國首都，有自信跟全世界的城市來往，雙城論壇不會涉及敏感政治議題，真正做的是城市交流，像是文化、體育、教育等合作，都是對市民有利，大家不要想太政治化。