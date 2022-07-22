《中國時報》最新民調顯示，民進黨參選人陳時中支持度為24.2%、國民黨參選人蔣萬安23.9%、民眾黨支持的黃珊珊為22.2%，蔣落後陳引發各界熱議。對此，媒體人韋安指出，蔣不必擔憂陳聲勢暴漲，只要「尊柯、友黃、戰陳」，強調自己的個人特質與做事路線，並奉行故總統蔣經國精神，要贏還是有機會的。

《中國時報》18日公布台北市長最新民調，陳時中為24.2%奪冠，蔣萬安以23.9%居次，黃珊珊則獲得22.2%，3人差距都在誤差範圍內。

韋安昨日（21）在臉書發文表示，蔣萬安只要「尊柯、友黃、戰陳」，堅定的證明，自己能夠奉行蔣經國的做事路線和精神，要贏還是有機會的。

針對陳時中民調領先，韋安直言要蔣萬安「別緊張」，因為陳聲勢暴漲，只不過是其參選後綠營歸隊的慶祝行情。韋分析，綠大於藍，人民大於藍綠，不要糾結於穩固深藍基本盤，畢竟蔣不是在選國民黨主席，而是要力陳自己是到底是怎樣的人？以及未來能為台北市民做什麼？