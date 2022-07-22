紐約州衛生廳今天表示，他們在紐約市外發現一個小兒麻痺症病例，且已獲聯邦衛生官員的確認，這是美國近10年來的首例。

路透社報導，脊髓灰質炎（polio，亦稱小兒麻痺症）是由病毒引起，非常容易傳播。

紐約州衛生廳（New York State Department of Health）在聲明中表示，檢測結果顯示，美國紐約州洛克蘭郡（Rockland County）的這個病例，源頭可能來自美國境外。

洛克蘭郡衛生局局長盧柏特 （Schnabel Ruppert）說：「我們正密切監控情況，並和紐約州衛生廳、美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）合作，以因應這個緊急的公共衛生事件，以保護本郡居民的健康與福祉。」

美國疾病管制暨預防中心確認這個病例是小兒麻痺症，疾管中心表示，美國自1979年後，就沒有再出現小兒麻痺症國內感染病例。然而，根據記載，美國在2013年時曾有1個因為國外口服式疫苗中活體病毒株而感染小兒麻痺症的案例。

美國疾管中心表示，小兒麻痺症有一些像是流感的症狀，其中包括喉嚨痛、發燒、倦怠、噁心等。

小兒麻痺症病毒會侵入人體的神經系統，然後在幾個小時內導致不可逆的癱瘓，雖然這是一種無法治癒的疾病，但能藉由接種疫苗來預防感染。最近的幾十年間，因為各個國家或地區都積極讓嬰幼童施打疫苗，小兒麻痺症的病例在全球都急速下降。

在小兒麻痺症疫苗問世前的1940年代末期，美國每年約有3萬5000人因為小兒麻痺症導致身障，其中大部分是兒童以及生活在衛生環境較差的人。

當局表示，倫敦的汙水樣本在今年6月測到小兒麻痺症病毒，這是小兒麻痺症病毒自1980年代以來可能首次在英格蘭傳播的徵兆，但目前還沒有發現任何病例。