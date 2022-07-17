台北市長柯文哲力推「參與式預算」，引進校園成為高中職課程，有20校參與成果發表，經評選出6案特優、7案優選，柯文哲17日表示，喊凍蒜不是民主政治，應該是老百姓能夠理性討論，不管誰當市長，參與式預算制度一定可以延續下去，這是大家喜歡的政策，這就是更重要的民主教育。

今年北市參與式預算提案，學生將平日對生活周遭觀察，融入參與式預算課程討論，再對市政提出建言，今年特優提案包括「紅燈停，綠燈聽，Happy Every Day！」、「台北行行好─路平無障礙案」及「擔心被車撞？自行車道免煩惱！」希望改善交通環境、保障行人路權，營造北市成為行人友善城市。

至於「新牆妝點舊漆場」展現出學生對城市美學願景，融入歷史人文特色；「做你的小太陽」與「異同錢進─既撿便又放電」則體現學生們對社會環境轉變下的多層面關懷，不論是在弱勢群體照顧或再生能源利用，都能提出嶄新思維。

學生提案計畫書經過2階段審查，評選出特優提案6案、優選提案7案，市府頒發49名提案學生獎狀及獎勵，頒發感謝狀予所有參與學生。

柯文哲致詞時指出，民主政治最重要是討論與參與，民主政治是需要培養，不是每次喊凍蒜，喊凍蒜那個不是民主政治，應該是老百姓能夠理性討論，這是需要學習，市府將參與式預算推動到高中職是很大成就，甚至學生開始關心社區、學校。

他還表示，以去年學校參與式預算為例，北一女學生提出「循環杯」概念，現在也變成台北市推動的政策，參與式預算在高中職普遍後，不管誰當市長，這個制度一定可以延續下去，因為這是大家喜歡的政策，這就是更重要的民主教育。