年底台北市長「三腳督」底定，有意參戰的台北市副市長黃珊珊23日上午出席活動時，受到大同區至聖里長楊秀龍熱烈歡迎，還帶里民高喊「凍蒜」，巧合的是，楊日前才與國民黨台北市長參選人蔣萬安合體，此行動也被解讀為「被黃珊珊拔樁」。對此，蔣萬安說，選舉期間大家給候選人支持正常。

蔣萬安、黃珊珊分屬藍白陣營，卻因票源重疊，雙方團隊暗中較勁、在地方短兵相接，兩人昨日還同場出席世貿婦幼用品展，蔣萬安帶著二寶逛展搶攻婦幼票，黃珊珊則不忘宣傳北市府育兒政策，更點名在台下的蔣萬安若再生第三胎將補助3萬，較勁意味濃厚。

蔣、黃兩人今日皆有天母啤酒節的行程，不過兩人時間錯開，前腳先到的蔣萬安下午接受媒體聯訪時，被問到選戰策略是否主攻陳時中、邊緣黃珊珊，他表示，市民並不關心選舉操作和策略，不管是今天出席活動，或是每天從早到晚積極勤走和地方互動，及聆聽民眾需求提出解決方案，都是他持續在做的事。

媒體追問，蔣日前才出席至聖里敬老助學育兒金發放活動，獲楊秀龍和里民力捧，如今改口對黃珊珊高喊凍蒜，是否意味著被對方拔樁，他則說，選舉期間會有很多場合，每個候選人到場大家都會給予支持、喊凍蒜，這都是很正常的事。

面對桃園市長鄭文燦批評他有口才沒內容，民進黨台北市議員王世堅說蔣只會攻擊對手，卻提不出政策內容，他先是酸說，「鄭市長可能還是好好去協助接班人（指前新竹市長林智堅）說明論文抄襲事件，再笑王世堅之前才批評他的寵物政策，現在又說沒有政策，不過王世堅畢竟有扶龍王之稱，「還是希望他多講講我。」